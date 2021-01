Italia-Israele Femminile: comunicata la data di recupero del match (Di giovedì 7 gennaio 2021) La gara tra Italia e Israele Femminile, valida per le qualificazioni ad Euro 2022, sarà recuperata il prossimo 24 febbraio La gara della Nazionale Femminile di calcio e Israele valida per le qualificazioni ad Euro 2022, verrà recuperata il prossimo 24 febbraio. Ecco il comunicato della FIGC. «Sarà lo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze ad ospitare mercoledì 24 febbraio (ore 17.30) Italia-Israele, ultimo match per la Nazionale Femminile nel girone di qualificazione al Campionato Europeo di Inghilterra 2022. La gara, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 17 settembre allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, era stata rinviata dalla UEFA a seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid 19 adottate dallo Stato di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) La gara tra, valida per le qualificazioni ad Euro 2022, sarà recuperata il prossimo 24 febbraio La gara della Nazionaledi calcio evalida per le qualificazioni ad Euro 2022, verrà recuperata il prossimo 24 febbraio. Ecco il comunicato della FIGC. «Sarà lo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze ad ospitare mercoledì 24 febbraio (ore 17.30), ultimoper la Nazionalenel girone di qualificazione al Campionato Europeo di Inghilterra 2022. La gara, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 17 settembre allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, era stata rinviata dalla UEFA a seguito delle restrizioni per il contenimento della pandemia Covid 19 adottate dallo Stato di ...

