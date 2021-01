Incidente alla stazione | operaio di Afragola travolto e ucciso sui binari

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Jesi.sul lavoro nei pressi dellaferroviaria di Jesi, in provincia di Ancora. Un, 55 anni, diè statoda un carrello in prossimità delo 4. La vittima lavorava per la ditta di Casoria “Centro meridionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.