Governo | Bettini | ‘abbiamo poco tempo | no ripicche e calcoli di parte’**

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Tutto bene solo se si fa presto. Se non prevalgono ripicche, calcoli di parte, strumentalità per perdere tempo. Perché di tempo non ne abbiamo. La pandemia non è domata. Al contrario in tutta Europa si diffonde con rinnovata aggressività". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, a Tpi.it.

