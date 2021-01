Formula Uno 2021: il Gran Premio della Cina rischia di essere rinviato (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Gran Premio della Cina di Formula Uno 2021 rischia seriamente il rinvio. Un inizio difficile e caotico per la Formula Uno dove la prima gara è ancora avvolta da ombre e dubbi. Si parla già di atre due sedi al posto della Cina, ma si sta ancora pensando se attuarle ma soprattutto c’è incertezza sulla data. Vi sveleremo tutte le voci e le curiosità relative all’inizio della Formula Uno. Formula Uno 2021: il Gran Premio della Cina verrà rinviato? Il Gran Premio di Cina, che avrebbe dovuto svolgersi l’11 aprile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) IldiUnoseriamente il rinvio. Un inizio difficile e caotico per laUno dove la prima gara è ancora avvolta da ombre e dubbi. Si parla già di atre due sedi al posto, ma si sta ancora pensando se attuarle ma soprattutto c’è incertezza sulla data. Vi sveleremo tutte le voci e le curiosità relative all’inizioUno.Uno: ilverrà? Ildi, che avrebbe dovuto svolgersi l’11 aprile ...

F1 - Davide Brivio saluta la Suzuki e la MotoGp, si trasferisce alla Renault Alpine

Dalla MotoGp alla Formula 1 per una nuova sfida tutta da vivere. Parole e ambizioni targate Davide Brivio che saluta la 'sua' squadra, la Suzuki, dominatrice dell'ultimo campionato delle due ruote del ...

