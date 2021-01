Formula 1 - Davide Brivio sarà il ceo della Alpine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Davide Brivio sarà il ceo del team Alpine in Formula 1: il manager italiano, che ha già confermato l'addio alla Suzuki in MotoGP, si appresta a prendere il posto di Cyril Abiteboul, mentre il team principal della squadra francese dovrebbe essere Marcin Budkowski, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Dalle due alle quattro ruote. Per il 56enne brianzolo si tratta di una grande opportunità, un'avventura totalmente nuova nel circus della Formula 1. Brivio ha però una grandissima esperienza nelle due ruote e in particolare nel motomondiale, dove ha portato al successo la Yamaha per nome stagioni, per poi iniziare un processo di ristrutturazione del team Suzuki nel 2013 che si è concluso nel 2020 proprio con la vittoria del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 gennaio 2021)il ceo del teamin1: il manager italiano, che ha già confermato l'addio alla Suzuki in MotoGP, si appresta a prendere il posto di Cyril Abiteboul, mentre il team principalsquadra francese dovrebbe essere Marcin Budkowski, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Dalle due alle quattro ruote. Per il 56enne brianzolo si tratta di una grande opportunità, un'avventura totalmente nuova nel circus1.ha però una grandissima esperienza nelle due ruote e in particolare nel motomondiale, dove ha portato al successo la Yamaha per nome stagioni, per poi iniziare un processo di ristrutturazione del team Suzuki nel 2013 che si è concluso nel 2020 proprio con la vittoria del ...

cascorossoit : I rumors di ieri si sono rivelati ufficiali: Davide Brivio lascia la MotoGP per passare alla Formula 1. Gli facciam… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Ufficiale: @Davide_Brivio lascia la @suzukimotogp per la Formula 1, 'Una nuova sfida' - - motograndprixit : #MotoGP | Ufficiale: @Davide_Brivio lascia la @suzukimotogp per la Formula 1, 'Una nuova sfida' -… - nicola_cobucci : RT @Fuori_Pista: Mancava solo l'ufficialità che è arrivata: Davide Brivio lascia la Suzuki. Pronta per lui la sfida con Alpine in Formula 1… - GPENDURO : DAVIDE BRIVIO DALLA MOTOGP ALLA FORMULA 1 CON IL NUOVO TEAM ALPINE EX RENAULT -