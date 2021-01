Covid | Giani | “Con Rt a 0 | 90 la Toscana dovrebbe rimanere gialla”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) FIRENZE – “I dati che stanno elaborando ci danno” un Rt “allo 0,90, sotto quell’uno” che segna “il passaggio dal giallo all’arancione. Siccome i dati sono quelli accertati nelle giornate di ieri e ieri altro, da quello che sono a conoscenza ritengo che la Toscana dovrebbe rimanere in zona gialla”. Lo spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani, a margine dell’apertura della campagna di screening con test rapidi nelle scuole di Bagno a Ripoli (progetto sostenuto dalla Fondazione Cr Firenze).

losservcom : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #Toscana #Giani @MassimoLandi7 @Rima_Callo @LivornoDaily Giani anticipa i dati più i… - globalhealthbot : RT @MassimoLandi7: #Livorno #Covid19 #Coronavirus #Toscana #Giani Giani anticipa i dati più importanti del bollettino covid - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #Toscana #Giani Giani anticipa i dati più importanti del bollettino covid… - bizcommunityit : Covid Toscana, Giani anticipa i dati: 677 nuovi contagi / LIVE - manudispe : @AnnaMar08591206 @ilmessaggeroit E anche... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...BARGA - Prima dell’incontro con i sindaci della Valle del Serchio per affrontare le problematiche dell’emergenza neve di questi giorni, in una Barga ...