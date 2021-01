Biden e la rottura atlantica

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Amore, odio e sottomissione; sono questi i migliori termini con cui si potrebbe riassumere e condensare la natura dell’alleanza fra le due sponde dell’Atlantico. Quale che sia l’appartenenza politica dell’inquilino della Casa Bianca, in effetti, nei confronti dell’Europa è sempre una questione di alternare il bastone e la carota, dosandone il ricorso a seconda della InsideOver.

AndreaPira : Con l'irruzione a Capitol Hill dei sostenitori di Trump, probabilmente sostenuta anche da qualcuno all'interno, si… - seaborn3 : @StaseraItalia @biden ha appena terminato il suo intervento televisivo e debbo dire che la sua verve è una gran rottura di coglixxi -

Ultime Notizie dalla rete : Biden rottura

Scritto e motivato per tempo: “l’impensabile” può accadere, l’insediamento-incoronazione del tandem “vincente” Biden/Harris può saltare per aria. Facendo tremare il mondo. Abbiamo appunto scritto il 2 ...Usa: Congresso proclama vittoria di Biden e Harris. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.