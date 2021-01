Nucleare | Savarino Db | ' Sicilia non sarà mai pattumiera scorie d' Italia'

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Lanon è, e nonmai ladellenucleari d'". Così interviene la presidente della commissione ambiente on. Giusi, in merito all'individuazione indi 4 siti potenzialmente idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. E prosegue: "Alla mappatura dei siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi effettuata dalla Sogin, a cui Roma, mediante nulla osta, ha detto Sì, noi ci opponiamo con forza e diciamo NO. La prossima settimana convochero' una Commissione con il governo regionale e gli amministratori locali, per affrontare il tema ed iniziare un percorso comune di lotta a questo provvedimento che ci viene imposto dall'alto. La salute deini è una priorità e non ...

