Midnight In Paris, stasera in tv un Woody Allen sospeso tra nostalgia e malinconia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Midnight in Paris gli incantesimi non finiscono a mezzanotte, come per Cenerentola, ma cominciano proprio a quell’ora. Gil (Owen Wilson), affermato ma insoddisfatto sceneggiatore hollywoodiano che sta lavorando da anni al romanzo in cui ha riposto le sue vere aspirazioni, è a Parigi insieme alla fidanzata Inez (Rachel McAdams) e i ricchi genitori di lei. Mentre loro vanno a fare shopping acquistando costosi oggetti di modernariato per quella che dovrebbe essere la casa dei due promessi sposi, lui preferisce bighellonare per le strade di una città che adora. E rivà con la fantasia a quella che a suo avviso è stata l’età dell’oro dell’umanità, i ruggenti anni Venti, quando la Ville Lumière era un concentrato scintillante di intelligenza cosmopolita, con tutti, ma proprio tutti i più grandi artisti e intellettuali, da Picasso a Dalí, da Buñuel a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Iningli incantesimi non finiscono a mezzanotte, come per Cenerentola, ma cominciano proprio a quell’ora. Gil (Owen Wilson), affermato ma insoddisfatto sceneggiatore hollywoodiano che sta lavorando da anni al romanzo in cui ha riposto le sue vere aspirazioni, è a Parigi insieme alla fidanzata Inez (Rachel McAdams) e i ricchi genitori di lei. Mentre loro vanno a fare shopping acquistando costosi oggetti di modernariato per quella che dovrebbe essere la casa dei due promessi sposi, lui preferisce bighellonare per le strade di una città che adora. E rivà con la fantasia a quella che a suo avviso è stata l’età dell’oro dell’umanità, i ruggenti anni Venti, quando la Ville Lumière era un concentrato scintillante di intelligenza cosmopolita, con tutti, ma proprio tutti i più grandi artisti e intellettuali, da Picasso a Dalí, da Buñuel a ...

mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 6 gennaio 2021 ? Midnight in Paris, Dirty Dancing o Il principe d… - _PuntoZip_ : Il film del giorno: “Midnight in Paris” (su Iris) - CeccarelliL_ : Il film del giorno: “Midnight in Paris” (su Iris) - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Midnight in Paris' mercoledì 6 gennaio 2021) Segui su: La Notizia -… - hugmetr0ye : Oggi in televisione danno sia l’ultimo film della trilogia di Sissi che Midnight In Paris aka i miei film preferiti… -