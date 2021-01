Formazioni ufficiali Crotone Roma | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Atalanta Parma Formazioni ufficiali Precedenti e curiosità - #Atalanta #Parma #Formazioni - IamCALCIO : UFFICIALI Le #formazioni ufficiali di #Francavilla-#Brindisi ?? - SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Crotone-Roma: Borja Mayoral e Carles Perez dal 1' - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Djuricic dal 1'. C'è Badelj, out Mattia Destro - TUTTOJUVE_COM : Le formazioni ufficiali delle 7 gare delle 15: Quagliarella, Dzeko e Lukaku in panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ci sono sette partite alle 15.00 in questa domenica di Serie A, dall’Inter all’Atalanta. Queste sono le formazioni ufficiali dei sette match in programma aggiornate in tempo reale, con tutte le novità ...Le scelte ufficiali di Ranieri e Conte per la sfida tra Sampdoria e Inter, valida per la 16ª giornata di Serie A.