Dishonored e lo stealth secondo Harvey Smith | il genere non attira perché troppo lento e punitivo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel panorama videoludico sono sempre meno i titolie a quanto pare dietro c'è un buon motivo per il creatore di alcuni titoli del, tra cui Thief e, ovvero. Attraverso una lunga intervista concessa durante il Fun & Serious Games Festival di Bilbao, le domande hanno toccato diversi argomenti, (tra cui il fatto che perBethesda e Microsoft sono "partner ideali"); il creatore diparla della storia del franchise e di come lo studio ha voluto introdurre un diverso approccio non soloal gioco. "doveva essere una sorta di tributo a Thief. Raphaël Colantonio e io ci siamo seduti con Doug Church e gli abbiamo chiesto: 'Doug, se dovessi fare di nuovo Thief cosa faresti ...