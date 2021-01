Chiesa: «Il primo gol? Dybala e Cristiano vedono cose che altri non vedono» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan: le parole dell’esterno bianconero Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan. Le parole dell’esterno bianconero. CONDIZIONE FISCA – «Sto bene, ho avuto un problema all’anca. Niente di muscolare, recupero già domani. Nulla di serio. Mi sono fatto male da solo, non correvo tanto bene. Ho detto al mister che non riuscivo più a correre». DOPPIETTA – «Sono contento della continuità di prestazione rispetto all’anno scorso. Come spiegano i senatori in squadra è questo che ti fa giocare su alti livelli. Poi i gol sono una conseguenza». primo gol – «Quello che mi chiede il mister e di dare il pallone o provare l’uno contro uno e poi buttarmi nello spazio. Poi giocatori come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan: le parole dell’esterno bianconero Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan. Le parole dell’esterno bianconero. CONDIZIONE FISCA – «Sto bene, ho avuto un problema all’anca. Niente di muscolare, recupero già domani. Nulla di serio. Mi sono fatto male da solo, non correvo tanto bene. Ho detto al mister che non riuscivo più a correre». DOPPIETTA – «Sono contento della continuità di prestazione rispetto all’anno scorso. Come spiegano i senatori in squadra è questo che ti fa giocare su alti livelli. Poi isono una conseguenza».– «Quello che mi chiede il mister e di dare il pallone o provare l’uno contro uno e poi buttarmi nello spazio. Poi giocatori come ...

