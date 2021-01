Videogiochi indie | i titoli da aspettare nel 2021

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 gennaio 2021) La scena deiprodotti da sviluppatori indipendenti è interessantissima, ricca di idee geniali, ambientazioni super originali e gameplay innovativi. E davvero ce n'è per tutti i gusti. Horror, avventura, storie commoventi, you name it. In questo articolo racconteremo dieciche usciranno quest'anno. Alcuni sono in uscita tra qualche settimana, altri arriveranno alla fine del. Ma non importa. Vale la pena. Saturnalia Saturnalia Iniziamo con un videogioco nato da una casa di produzione italiana, Santa Ragione. Già autori dell'avventura grafica on the road Wheels of Aurelia, tornano con questo titolo che sarà presto disponibile su Epic Games Store. Un'avventura horror ambientata in un misterioso villaggio con strade labirintiche che mutano continuamente. I ...