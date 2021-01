Slay the Spire, il roguelike deck-builder diventerà un gioco da tavolo (Di martedì 5 gennaio 2021) Recentemente è stata annunciata una versione da tavolo di Slay the Spire, con una campagna Kickstarter che verrà lanciata nella primavera del 2021. Per ora è disponibile solo un'immagine concettuale della confezione del gioco sul sito web di Contention Games, il team che adatterà il gioco indie di successo in un gioco da tavolo. Megacrit, che ha sviluppato Slay the Spire, apparentemente lavorerà con Contention Games su questo particolare progetto. La descrizione del sito web dice che il gioco sarà "un'avventura di deck-building cooperativa. Create un mazzo unico, incontrate creature bizzarre, scoprite reliquie di immenso potere e finalmente diventate abbastanza forti da...Slay the ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Recentemente è stata annunciata una versione dadithe, con una campagna Kickstarter che verrà lanciata nella primavera del 2021. Per ora è disponibile solo un'immagine concettuale della confezione delsul sito web di Contention Games, il team che adatterà ilindie di successo in unda. Megacrit, che ha sviluppatothe, apparentemente lavorerà con Contention Games su questo particolare progetto. La descrizione del sito web dice che ilsarà "un'avventura di-building cooperativa. Create un mazzo unico, incontrate creature bizzarre, scoprite reliquie di immenso potere e finalmente diventate abbastanza forti da...the ...

