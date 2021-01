Pd: Zingaretti, 'Di Biasi riferimento per battaglia donne, ci ha lasciato troppo presto' (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ricordo a nome di tutta la nostra comunità di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Emilia De Biasi, che ci ha lasciato troppo presto". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. "Per la storia della sinistra milanese e nazionale Emilia è stata un punto di riferimento solido nelle sue battaglie in difesa delle donne, della parità di genere, di promozione della cultura e del diritto alla salute. Ai suoi cari, alla comunità del Pd, in particolare milanese e lombarda, un grande abbraccio", conclude il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ricordo a nome di tutta la nostra comunità di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Emilia De, che ci ha". Lo scrive Nicolasu Fb. "Per la storia della sinistra milanese e nazionale Emilia è stata un punto disolido nelle sue battaglie in difesa delle, della parità di genere, di promozione della cultura e del diritto alla salute. Ai suoi cari, alla comunità del Pd, in particolare milanese e lombarda, un grande abbraccio", conclude il segretario del Pd.

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ricordo a nome di tutta la nostra comunità di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Emilia De Biasi, che ci ha lasciato troppo presto". Lo scrive Nicola Zinga ...

