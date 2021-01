Numerologia di Capodanno

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il primo gennaio ho ascoltato in tv un riassunto del passato anno artistico: il maggior numero di download complessivi su Spotify, il singolo col maggior numero di download, la prima donna italiana ad aver superato il miliardo di download, e via di questo passo. Nel tempo analogico di qualche decennio fa si parlava di vendite, o di biglietti ai concerti, insomma sempre di numeri. La differenza tra il nostro tempo digitale e quel tempo non troppo lontano è la enorme disponibilità di numeri. I numeri oggi sono sovrabbondanti e disponibili a tutti. I numeri pullulano in ogni dove, perché il digitale è fatto solo di numeri. Un programma opera solo su numeri: un insieme di etichette, per esempio, a noi appare come una lista di parole ma per un programma non è altro che una lista di numeri. Di più: un programma stesso è un numero, un grande numero in forma binaria. Se tutto tende a ...