Mentre Renzi ribadisce "Non voglio poltrone", i sondaggisti commentano lo scontro con Conte (Di martedì 5 gennaio 2021) Puntuale, come ogni martedì, come fosse una sorta di 'diario di bordo', Matteo Renzi affida alle sue E-news commenti e pensieri relativi alla scena politica. Ora, visto il bailamme che ha scatenato negli ultimi giorni, torna più che mai utile leggerle, per capire esattamente cosa ha in mente il leader di Italia Viva che, in realtà, sta conducendo una 'crociata a senso unico'. Se infatti tutto ciò non dovesse servire a dare una bella 'rimescolata' a questo disastroso esecutivo, e a far capire la reale opportunità rappresentata dal Mes (con gli ospedali ormai alla frutta), a poco sarebbe servito tutto ciò. Renzi: "Siamo gli unici disponibili a lasciare le poltrone" E Renzi parte subito 'spedito' affermando che "Quali poltrone da ministro vuoi / volete? Risposta. Nessuna! Siamo infatti gli ...

