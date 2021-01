Governo | veti incrociati anche su Renzi La crisi sembra vicina E Mattarella la dovrà affrontare

Leggi su firenzepost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Passano i giorni e ilConte resta immobile, prigioniero deiche lo costingono allo stallo totale. Deleterio per il Paese. Unimmobile è inutile, soprattutto in un momento drammatico come questo. L'unico che si agita è Di Maio, il quale teme che si vada davvero alle elezioni che segnerebbe una possibile disfatta del Movimento 5 Stelle. Per il resto è calma piatta. Il Cdm per il Recovery Plan non è previsto prima del 7. E' possibile che il Cdm lo esamini senza voto, per mandarlo poi alle Camere