Auguri di Buona Befana: ecco tutte le frasi da inviare ad amici e parenti (Di martedì 5 gennaio 2021) Mancano pochissimi ore all’arrivo del 6 Gennaio 2021. La Befana porterà la sua calza pena di dolci a tutti i bimbi buoni. Come recita un noto proverbio, l’Epifania “tutte le feste porta via” e così da dopodomani si possono riporre tutte gli addobbi e aspettare di nuovo che torni il prossimo Natale. Nel frattempo per trascorrere nel migliore dei modi questo giorno ecco delle frasi spiritose e non solo per fare gli Auguri di Buona Befana ai vostri amici e parenti. Basterà scegliere una frase e inviarla per messaggio. A causa del Covid-19 non possiamo festeggiare tutti insieme e così un piccolo pensiero può aiutarci a farci sentire meno soli e a regalarci un sorriso. Leggi anche –> Il Santo del giorno 6 gennaio: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Mancano pochissimi ore all’arrivo del 6 Gennaio 2021. Laporterà la sua calza pena di dolci a tutti i bimbi buoni. Come recita un noto proverbio, l’Epifania “le feste porta via” e così da dopodomani si possono riporregli addobbi e aspettare di nuovo che torni il prossimo Natale. Nel frattempo per trascorrere nel migliore dei modi questo giornodellespiritose e non solo per fare glidiai vostri. Basterà scegliere una frase e inviarla per messaggio. A causa del Covid-19 non possiamo festeggiare tutti insieme e così un piccolo pensiero può aiutarci a farci sentire meno soli e a regalarci un sorriso. Leggi anche –> Il Santo del giorno 6 gennaio: ...

