Antonella Elia contro Samantha De Grenet: “Ti strapperei quei capelli orrendi” (Di martedì 5 gennaio 2021) L’opinionista del GF Vip non le manda a dire e raggiunta Samantha De Grenet nella casa si vendica dell'”imbecille” che aveva ricevuto da lei Un faccia a faccia tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. La Elia ne ha dette di ogni colore all’inquilina della casa di Cinecittà, che ha invece assunto un atteggiamento composto, lasciandosi scivolare addosso le offese dell’opinionista. Tutto era cominciato la scorsa puntata quando Samantha aveva dato dell'”imbecille” all’opinionista del GF Vip che l’aveva criticata per il suo atteggiamento. E stasera tra le due c’è stato una specie di secondo round. “Complimenti, sei la regina dell’arroganza! Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? (…) Sei la principessina sul ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) L’opinionista del GF Vip non le manda a dire e raggiuntaDenella casa si vendica dell'”imbecille” che aveva ricevuto da lei Un faccia a faccia traDe. Lane ha dette di ogni colore all’inquilina della casa di Cinecittà, che ha invece assunto un atteggiamento composto, lasciandosi scivolare addosso le offese dell’opinionista. Tutto era cominciato la scorsa puntata quandoaveva dato dell'”imbecille” all’opinionista del GF Vip che l’aveva criticata per il suo atteggiamento. E stasera tra le due c’è stato una specie di secondo round. “Complimenti, sei la regina dell’arroganza! Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? (…) Sei la principessina sul ...

StefanoGuerrera : Amore mio esiste tutto quello che dice Antonella Elia perché ricorda che tu sei nella casa come concorrente e lei f… - cho_riflettuto : RT @ant19mar: Tutto questo accanimento (giusto) verso le parole di Antonella Elia, esterna alla casa, non l’ho visto verso Nardi quando a t… - lucasprezioso : Ringraziamo Antonella Elia per avere dato un appiglio a Samantha per poter diventare una martire. #gfvip - monixsali : RT @stefyorlandobot: Stefania 'Quando (Antonella Elia) è andata sull'aspetto fisico contro Samantha ha sbagliato, tutto il resto diceva ben… - biscottibrucia2 : RT @stefyorlandobot: Stefania 'Quando (Antonella Elia) è andata sull'aspetto fisico contro Samantha ha sbagliato, tutto il resto diceva ben… -

