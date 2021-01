Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 4 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio arriveranno l’8 gennaio dati della cabina di regia per il monitoraggio un certo numero di regioni che dovrebbero cambiare fascia e quanto emerge dal vertice tra governo e regioni il ministro speranza annuncia è il prossimo fine settimana tutta l’Italia potrebbe essere zona rossa confermata la ripresa delle lezioni del 7 gennaio per scuole elementari medie Mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio Ok dai presidenti delle purché le misure non siano modificato di settimana in settimana le siano garantiti Ristori che dopo l’impennata degli ultimi due giorni torna a scendere il tasso di positività di covid in Italia che si attesta al 13% Rispetto al precedente 17,6 Tamponi e quota 100 2974 nelle24 ore sono 14245 ...