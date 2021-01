Tommaso Zorzi, un’ex nella casa del GF? La reazione dello staff (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ‘Grande Fratello Vip‘ continua a stupire tutti e questa sera per Tommaso Zorzi ci sarà una sorpresa: un’altra ex nella casa? La reazione dello staff Tommaso Zorzi, Fonte foto: Instagram (@ TommasoZorzi)Tommaso Zorzi continua a ricevere tantissime sorprese e dopo l’incontro con sua sorella, Gaia Zorzi, un’ex entrerà nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘? La reazione dello staff. Come di consueto, anche stasera, 4 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’ che regalerà al pubblico a casa ed in studio ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ‘Grande Fratello Vip‘ continua a stupire tutti e questa sera perci sarà una sorpresa: un’altra ex? La, Fonte foto: Instagram (@continua a ricevere tantissime sorprese e dopo l’incontro con sua sorella, Gaiaentreràdel ‘Grande Fratello Vip‘? La. Come di consueto, anche stasera, 4 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata del ‘GF Vip’ che regalerà al pubblico aed in studio ...

Advertising

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - R0B100 : @mylonelystories Amore lo disse anche tommaso nel letto se non erro con bettarini ma a quanto pare ai tempi il fand… - blujasmine3 : RT @MariaFranza1: Carlotta 'Les jeux sont fais' solo se sei Tommaso Zorzi e ti stai difendendo da Massimiliano e il padre. Grazie, ciao #T… - Anastas11877301 : RT @MariaFranza1: Carlotta 'Les jeux sont fais' solo se sei Tommaso Zorzi e ti stai difendendo da Massimiliano e il padre. Grazie, ciao #T… - stefyorlandobot : RT @blondie_elvina: #TZGFVIP #sovip non capisco perché con tutto l’odio che c’è già nel mondo non si possa fare tranquillamente il tifo per… -