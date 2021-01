Super Meat Boy Forever - recensione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dieci anni, un'era geologica fa, quanto meno per il nostro hobby preferito. E nel caso non conosceste il celebre platform Super Meat Boy, le pagine del web rivelano che fu apprezzato soprattutto dagli hardcore gamer vecchio stampo, attirati per il suo level design intricato ma divertente, nonché capace di fondere uno stile irriverente e una difficoltà impegnativa in un concentrato di fallimenti a profusione. C'è da dire però che in questo lasso di tempo non siamo rimasti a bocca asciutta, considerate le varie alternative che il genere platform è stato in grado di proporci. E se ci siamo crogiolati vivendo altri titoli del medesimo stampo, è perché ancora non avevamo tra le mani Super Meat Boy Forever, prosieguo diretto del celeberrimo primo episodio dello sviluppatore Team Meat. In ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dieci anni, un'era geologica fa, quanto meno per il nostro hobby preferito. E nel caso non conosceste il celebre platformBoy, le pagine del web rivelano che fu apprezzato soprattutto dagli hardcore gamer vecchio stampo, attirati per il suo level design intricato ma divertente, nonché capace di fondere uno stile irriverente e una difficoltà impegnativa in un concentrato di fallimenti a profusione. C'è da dire però che in questo lasso di tempo non siamo rimasti a bocca asciutta, considerate le varie alternative che il genere platform è stato in grado di proporci. E se ci siamo crogiolati vivendo altri titoli del medesimo stampo, è perché ancora non avevamo tra le maniBoy, prosieguo diretto del celeberrimo primo episodio dello sviluppatore Team. In ...

Emanuel_EAB : @NintendoUK Super Meat Boy Forever Mario Kart 8 Deluxe Luigi's Mansion 3 Super Mario Odyssey Super Smash Bros. Ultimate - GamingToday4 : Super Meat Boy Forever, la recensione: dieci anni dopo ne vale ancora la pena? - Majo__ITA : RT @Majo__ITA: Super Meat Boy torna in versione Forever, si corre a duemila km/h contro la morte, di continuo! - raggedy_monty : RT @PokeMillennium: Super Meat Boy Forever, Recensione: un ritorno in grande stile #PokemonMillennium #SuperMeatBoy #SuperMeatBoyForever #N… - PokeMillennium : Super Meat Boy Forever, Recensione: un ritorno in grande stile #PokemonMillennium #SuperMeatBoy… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Meat Super Meat Boy Forever | Recensione - Il ritorno del brutale platform Spaziogames.it Super Meat Boy Forever - recensione

Dieci anni, un'era geologica fa, quanto meno per il nostro hobby preferito. E nel caso non conosceste il celebre platform Super Meat Boy, le pagine del web rivelano che fu apprezzato soprattutto dagli ...

The Binding of Isaac: Repentance, il nuovo trailer svela la data di uscita

Come promesso, nelle scorse ore Edmund McMillen ha rivelato la data di uscita della nuova espansione di The Binding of Isaac: Repentance.

Dieci anni, un'era geologica fa, quanto meno per il nostro hobby preferito. E nel caso non conosceste il celebre platform Super Meat Boy, le pagine del web rivelano che fu apprezzato soprattutto dagli ...Come promesso, nelle scorse ore Edmund McMillen ha rivelato la data di uscita della nuova espansione di The Binding of Isaac: Repentance.