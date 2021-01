Scuola, Veneto e Friuli si sfilano: superiori chiuse fino al 31 gennaio. Il Cts: «Il problema non è ripartire, ma mantenere le classi aperte» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non accenna a dissolversi il polverone sollevatosi intorno alla riapertura della Scuola. Prima delle festività natalizie, il governo dava per certo il rientro in classe il 7 gennaio per gli alunni delle superiori. Invece, con il primo weekend dell’anno, la certezza della riapertura è venuta meno. Giuseppe Conte insiste per il ritorno in classe, alcuni governatori ravvisano la mancanza delle condizioni di sicurezza, il Comitato tecnico scientifico si muove sul filo del rasoio tra pressioni politiche e ragioni della scienza. In questa situazione nebulosa, a farne le spese sono i dirigenti scolastici, i professori e gli studenti, ignari di cosa dovranno fare di qui a tre giorni. «La cosa più importante – ha dichiarato Fabio Ciciliano, segretario del Cts, la mattina del 4 gennaio -, non è tanto riaprire le scuole ma ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non accenna a dissolversi il polverone sollevatosi intorno alla riapertura della. Prima delle festività natalizie, il governo dava per certo il rientro in classe il 7per gli alunni delle. Invece, con il primo weekend dell’anno, la certezza della riapertura è venuta meno. Giuseppe Conte insiste per il ritorno in classe, alcuni governatori ravvisano la mancanza delle condizioni di sicurezza, il Comitato tecnico scientifico si muove sul filo del rasoio tra pressioni politiche e ragioni della scienza. In questa situazione nebulosa, a farne le spese sono i dirigenti scolastici, i professori e gli studenti, ignari di cosa dovranno fare di qui a tre giorni. «La cosa più importante – ha dichiarato Fabio Ciciliano, segretario del Cts, la mattina del 4-, non è tanto riaprire le scuole ma ...

Agenzia_Ansa : #Scuola Veneto, superiori chiuse fino al 31 gennaio #ANSA - Adnkronos : #Scuola, #Zaia: 'In #Veneto superiori chiuse fino a 31 gennaio' - fisco24_info : Scuola, in Veneto e Friuli superiori chiuse fino al 31 gennaio. I nodi della riapertura: Il premier, Conte, e la mi… - justvichmbrs : @biagiokomazgeda io vivo in veneto ma vado a scuola in friuli mi sta prendendo una caga - arquer12 : RT @riktroiani: ++ #Scuola, le ordinanze di #Veneto e #Friuli: 'Didattica e distanza fino al 31 gennaio. Non è un dispetto al Azzolina, ma… -