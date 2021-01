Scuola: mediazione in Cdm, riapertura slitta all'11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - La riapertura delle scuole superiori e dei licei slitta all'11 gennaio. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la mediazione raggiunta in Cdm, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio e il M5S e Iv fermamente contrarie, pronte a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando la riapertura per lunedì 11. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Ladelle scuole superiori e dei liceiall'11. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, laraggiunta in Cdm, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15e il M5S e Iv fermamente contrarie, pronte a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando laper lunedì 11.

