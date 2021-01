SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano, è polemica sulle teche Rai date a Netflix per realizzare la docu-serie (Di lunedì 4 gennaio 2021) SanPa: proseguono le polemiche sulla serie Tv di Netflix dedicata a San Patrignano. La serie ha trascinato con sé un po’ di polemiche perché, secondo la comunità, i fatti sarebbero stati semplificati e/o fraintesi. Ben diversa l’operazione per i produttori e la regista di Netflix, che invece hanno parlato di una serie che ha voluto svelare anche qualche retroscena. Ora, la polemica passa alla Rai. SanPa: il ruolo delle teche Rai Per realizzare la docu-serie, Netflix ha avuto la possibilità di usare spezzoni direttamente dalle teche Rai. In molti si sono chiesti, quindi, perché la Rete Ammiraglia hanno ceduto alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021): proseguono le polemiche sullaTv didedicata a San. Laha trascinato con sé un po’ di polemiche perché, secondo la comunità, i fatti sarebbero stati semplificati e/o fraintesi. Ben diversa l’operazione per i produttori e la regista di, che invece hanno parlato di unache ha voluto svelare anche qualche retroscena. Ora, lapassa alla Rai.: il ruolo delleRai Perlaha avuto la possibilità di usare spezzoni direttamente dalleRai. In molti si sono chiesti, quindi, perché la Rete Ammiraglia hanno ceduto alla ...

