Pro Recco in lutto per la scomparsa di Christian: 'Un combattente, non mollava mai' (Di lunedì 4 gennaio 2021) lutto per Filippo Ricci, morto infermiere 28enne 8 dicembre 2020 Addio a don Andrea Migliorini, era malato di covid 30 dicembre 2020 Dolore e sgomento nel golfo Paradiso per la scomparsa di un giovane,... Leggi su genovatoday (Di lunedì 4 gennaio 2021)per Filippo Ricci, morto infermiere 28enne 8 dicembre 2020 Addio a don Andrea Migliorini, era malato di covid 30 dicembre 2020 Dolore e sgomento nel golfo Paradiso per ladi un giovane,...

Advertising

genovatoday : Pro Recco in lutto per la scomparsa di Christian: «Un combattente, non mollava mai» - Ossmeteobargone : RT @radioaldebaran: La Pro #Recco ricorda Christian Mangione, scomparso all'età di 28 anni - #Cronaca #Sport - - radioaldebaran : La Pro #Recco ricorda Christian Mangione, scomparso all'età di 28 anni - #Cronaca #Sport - - zizionice : RT @prorecco: La Pro Recco esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Mangione. ?? Leggi l’articolo: https://t.co… - FabioTradigo : RT @prorecco: La Pro Recco esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Mangione. ?? Leggi l’articolo: https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Recco Pro Recco in lutto per la scomparsa di Christian: «Un combattente, non mollava mai» GenovaToday Recco: il 7Bello di Campagna e “Le Orme sull’Acqua” pro Onlus “Help Olly”

A Recco sabato 2 gennaio alle 16.30 il grande cuore del 7Bello di Sandro Campagna e “Le Orme sull’Acqua” di Alessandro Cavallini insieme per la Onlus “Help Olly” con una diretta FB dal ristorante Manu ...

La Pro Loco di Recco organizza una nuova iniziativa per la Befana

In questo periodo a Recco, anche se in tempo di Covid, non poteva mancare l’iniziativa “Con la scopa sua compagna Ecco arriva la Befana” La Pro Loco Recco potrà decidere a suo insindacabile giudizio ...

A Recco sabato 2 gennaio alle 16.30 il grande cuore del 7Bello di Sandro Campagna e “Le Orme sull’Acqua” di Alessandro Cavallini insieme per la Onlus “Help Olly” con una diretta FB dal ristorante Manu ...In questo periodo a Recco, anche se in tempo di Covid, non poteva mancare l’iniziativa “Con la scopa sua compagna Ecco arriva la Befana” La Pro Loco Recco potrà decidere a suo insindacabile giudizio ...