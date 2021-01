MotoGP, is Quartararo ready to take Rossi's place? (Di lunedì 4 gennaio 2021) In 2021, Maverich Viñales will be flanked by Fabio Quartararo , who has the honour and responsibility of replacing Valentino Rossi following his fifteen-year period of 'service' at Yamaha, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) In 2021, Maverich Viñales will be flanked by Fabio, who has the honour and responsibility of replacing Valentinofollowing his fifteen-year period of 'service' at Yamaha, ...

El Diablo quest’anno sarà sulla Yamaha del nove volte iridato: un contratto firmato agli inizi del 2020, prima di una stagione deludente. Sarà all’altezza delle aspettative?

Nell’ultimo sondaggio del 2020 gli appassionati hanno votato per Franco Morbidelli come miglior pilota in pista. Superando addirittura, e di gran lunga, l'iridato Joan Mir ...

