LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Stephane Peterhansel subito davanti a Carlos Sainz tra le auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.45 QUAD – Dopo 94 km comanda l'argentino del Drag'on Rally Team Nicolas Cavigliasso, con 26? sul connazionale Manuel Andujar della 7240 Team. 07.40 auto – Al primo punto di rilevamento dopo 46 km il francese Stephane Peterhansel su X-Raid Mini JCW Team è al comando con 26? sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra, e con 46? sull'altro francese Mathieu Serradori della SRT Racing. 07.35 MOTO – Dopo 178 km comanda il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine di 2'14" sul francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing. Oltre i 5? di ritardo gli altri concorrenti passanti al rilvamento. 07.30 Buongiorno e benvenuti alla nostra nuova DIRETTA

