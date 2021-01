Libia, come proseguono i colloqui. Il punto di Ruvinetti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dialogo libico procede, ma fatica. L’Onu, che guida le operazioni di contatto tra le varie parti, continua a organizzare le riunioni via Zoom, ma sostanzialmente tutto resta fermo perché i colloqui si sono inceppati sul meccanismo di selezione dell’autorità esecutiva. Ci sono varie proposte sul tavolo, ma nessuna soddisfatta una maggioranza sufficiente e tutto sta diventando via via più complicato su diversi livelli. Sulla fatica delle Nazioni Unite fa da fotografia la rinuncia all’incarico del rappresentante designato, il bulgaro Nickolay Mladenov, che prima aveva accettato il ruolo di inviato speciale e poi ha rinunciato – formalmente per motivi famigliari che in precedenza non aveva accampato riguardo alla sua candidatura. Pensare che a questo punto l’attuale facente funzione, l’americana Stephanie Williams, prenda il ruolo effettivo non è una ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dialogo libico procede, ma fatica. L’Onu, che guida le operazioni di contatto tra le varie parti, continua a organizzare le riunioni via Zoom, ma sostanzialmente tutto resta fermo perché isi sono inceppati sul meccanismo di selezione dell’autorità esecutiva. Ci sono varie proposte sul tavolo, ma nessuna soddisfatta una maggioranza sufficiente e tutto sta diventando via via più complicato su diversi livelli. Sulla fatica delle Nazioni Unite fa da fotografia la rinuncia all’incarico del rappresentante designato, il bulgaro Nickolay Mladenov, che prima aveva accettato il ruolo di inviato speciale e poi ha rinunciato – formalmente per motivi famigliari che in precedenza non aveva accampato riguardo alla sua candidatura. Pensare che a questol’attuale facente funzione, l’americana Stephanie Williams, prenda il ruolo effettivo non è una ...

