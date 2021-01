Il Conte senza l'oste (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ostacolo al “Conte ter” è Conte in persona, perché, a torto o ragione, il presidente del Consiglio non si fida di quella che ai bei tempi della Prima Repubblica si sarebbe chiamata “crisi pilotata”. Ovvero: i partiti raggiungono un accordo politico, il premier sale al Colle, si dimette, ma ha già, come si era soliti dire, una lista dei ministri in tasca. E dunque riceve il reincarico, si procede col giuramento, e si riparte. Premessa doverosa dell’innocente cronista, costretto a raccontare questa crisi strisciante con una terminologia d’antan, è la richiesta di indulgenza verso il lettore. Con l’aggiunta però che anche questo, in piena pandemia, è il segno dei tempi. Procediamo allora in questo film della crisi, che ancora non ha un atto fondativo (c’è ancora un Governo in carica sia pur con una tensione attorno). E che, come sempre, suscita la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ostacolo al “ter” èin persona, perché, a torto o ragione, il presidente del Consiglio non si fida di quella che ai bei tempi della Prima Repubblica si sarebbe chiamata “crisi pilotata”. Ovvero: i partiti raggiungono un accordo politico, il premier sale al Colle, si dimette, ma ha già, come si era soliti dire, una lista dei ministri in tasca. E dunque riceve il reincarico, si procede col giuramento, e si riparte. Premessa doverosa dell’innocente cronista, costretto a raccontare questa crisi strisciante con una terminologia d’antan, è la richiesta di indulgenza verso il lettore. Con l’aggiunta però che anche questo, in piena pandemia, è il segno dei tempi. Procediamo allora in questo film della crisi, che ancora non ha un atto fondativo (c’è ancora un Governo in carica sia pur con una tensione attorno). E che, come sempre, suscita la ...

