I progetti di Bruce Springsteen per il 2021 prima del tour negli stadi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuovi progetti di Bruce Springsteen per il 2021 sono in programma in attesa del tour negli stadi. Lo annuncia il Boss in diretta su E Street Radio, nel corso di un’intervista con Jim Rotolo. Non è detto, però, che il progetto in questione sia un disco. Escludendo l’ipotesi di tornare in tour già quest’anno, Bruce Springsteen ha anticipato che probabilmente si potrà tornare negli stadi solo a partire dal 2022, quando la maggior parte della popolazione mondiale sarà stata vaccinata contro il Coronavirus. La fase di vaccinazione è infatti già iniziata ma, tra rallentamenti e tempi tecnici, si potrà raggiungere un’immunità di gregge solo verso la fine dell’anno in corso. Per questo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuovidiper ilsono in programma in attesa del. Lo annuncia il Boss in diretta su E Street Radio, nel corso di un’intervista con Jim Rotolo. Non è detto, però, che il progetto in questione sia un disco. Escludendo l’ipotesi di tornare ingià quest’anno,ha anticipato che probabilmente si potrà tornaresolo a partire dal 2022, quando la maggior parte della popolazione mondiale sarà stata vaccinata contro il Coronavirus. La fase di vaccinazione è infatti già iniziata ma, tra rallentamenti e tempi tecnici, si potrà raggiungere un’immunità di gregge solo verso la fine dell’anno in corso. Per questo ...

