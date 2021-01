Grande Fratello Vip: le nomination dopo la 31esima puntata, i nominati oggi (4 gennaio) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grande Fratello Vip: le nomination dopo la 31esima puntata Quali sono i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la 31esima puntata andata in onda oggi, lunedì 4 gennaio 2021? Al termine della puntata di oggi sono stati nominati…. notizia in aggiornamento… A decretare chi dovrà uscire dalla Casa saranno i telespettatori che già dalla serata sono stati chiamati ad esprimere il loro voto. Chi uscirà dal GF Vip 2020? Lo scopriremo lunedì 11 gennaio 2021 nel corso della 32esima puntata. Come si vota Per votare i ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)Vip: lelaQuali sono i concorrenti inalVip 2020laandata in onda, lunedì 42021? Al termine delladisono stati…. notizia in aggiornamento… A decretare chi dovrà uscire dalla Casa saranno i telespettatori che già dalla serata sono stati chiamati ad esprimere il loro voto. Chi uscirà dal GF Vip 2020? Lo scopriremo lunedì 112021 nel corso della 32esima. Come si vota Per votare i ...

RaiNews : Il fratello: 'Mi manchi Brother, manca la tua voce, la tua lezione di vita...anche se lontani, ma trasmettevi tutto… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - Laura37529689 : RT @LaviniaVentanni: Grande Fratello, è rimasta solo una persona da far entrare là dentro per Tommaso e quella persona si chiama Aurora Ram… - lyayrya : sto lottando con tutta me stessa pur di non guardare la puntata del grande fratello -