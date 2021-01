Coronavirus, torna il lockdown in Scozia. In Inghilterra Johnson annuncerà stasera le nuove restrizioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Scozia EPA/ROBERT PERRY Glasgow, Scozia, 29 dicembre 2020Nuovo lockdown a partire da domani A partire dalla mezzanotte tra il 4 e il 5 gennaio, la Scozia tornerà in lockdown. I contagi da Coronavirus nel Paese hanno subito una nuova impennata, alimentata dalle varianti del virus registrate nelle ultime settimane. A darne notizia è stata la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon. Sturgeon si è detta «più preoccupata che a marzo» e ha dichiarato che il provvedimento durerà fino a «3 o 4 settimane». Nelle prossime ore è attesa la decisione del governo centrale britannico, impegnato anche nella formalizzazione, in Inghilterra, della stretta già preannunciata dal premier Boris Johnson. USA EPA/Chris Kleponis Il capo del ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021)EPA/ROBERT PERRY Glasgow,, 29 dicembre 2020Nuovoa partire da domani A partire dalla mezzanotte tra il 4 e il 5 gennaio, latornerà in. I contagi danel Paese hanno subito una nuova impennata, alimentata dalle varianti del virus registrate nelle ultime settimane. A darne notizia è stata la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon. Sturgeon si è detta «più preoccupata che a marzo» e ha dichiarato che il provvedimento durerà fino a «3 o 4 settimane». Nelle prossime ore è attesa la decisione del governo centrale britannico, impegnato anche nella formalizzazione, in, della stretta già preannunciata dal premier Boris. USA EPA/Chris Kleponis Il capo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, torna la zona arancione per un giorno. Ecco le regole in Trentino il Dolomiti Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio sale all'11,8 per cento con 328 casi. In 24 ore 21 morti più tre pregressi. Crescono ancora i ricoveri

TRIESTE - Torna a crescere e arriva all'11,8 per cento sui tamponi, il contagio in Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati 328 nuovi casi su 2.767 tamponi, compresi ...

Covid-19: sale la curva dei contagi in Campania

Torna a salire la curva dei contagi in Campania, ma resta stabile l’occupazione dei posti letto. I positivi del giorno sono 747, di cui 669 asintomatici e 78 con sintomi, ...

