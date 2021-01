Conte è cotto, ma il Pd ha paura di sbagliare e quindi continua a non fare niente (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tocca al Partito democratico dare un senso a questa legislatura. Il Pd può, se vuole, dar vita a una fase nuova che assicuri al Paese un governo decente che sappia affrontare le grandissime prove della vaccinazione di massa e dell’accesso alle risorse del Recovery fund, i due capitoli sui quali Giuseppe Conte pattina ma scivola: e mettiamoci anche il caos sulle scuole e sui colori delle regioni e il quadro è completo. Ma Il Partito democratico in queste ore non parla, ha paura di sbagliare la mossa. Odia Matteo Renzi e non ama Conte, di qui il ristagno della sua politica, il galleggiamento nella risacca della crisi, il dire e il non dire aspettando le mosse altrui, il terrore di polpette avvelenate appena si parla di un esponente democratico incaricato di formare il nuovo governo: c’è da restare allibiti, conoscendo un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tocca al Partito democratico dare un senso a questa legislatura. Il Pd può, se vuole, dar vita a una fase nuova che assicuri al Paese un governo decente che sappia affrontare le grandissime prove della vaccinazione di massa e dell’accesso alle risorse del Recovery fund, i due capitoli sui quali Giuseppepattina ma scivola: e mettiamoci anche il caos sulle scuole e sui colori delle regioni e il quadro è completo. Ma Il Partito democratico in queste ore non parla, hadila mossa. Odia Matteo Renzi e non ama, di qui il ristagno della sua politica, il galleggiamento nella risacca della crisi, il dire e il non dire aspettando le mosse altrui, il terrore di polpette avvelenate appena si parla di un esponente democratico incaricato di formare il nuovo governo: c’è da restare allibiti, conoscendo un ...

Advertising

agaifami : RT @Linkiesta: Conte è cotto, ma il Pd ha paura di sbagliare e quindi continua a non fare niente ?? Leggi qui @mariolavia ?? - fangiovanna : RT @anna_mitica: #Conte è cotto, ma il #Pd ha paura di sbagliare e quindi continua a non fare niente, in queste ore non parla, ha paura di… - mariamacina : Conte è cotto, ma il Pd ha paura di sbagliare e quindi continua a non fare niente - - licia_la : Conte è cotto, ma il Pd ha paura di sbagliare e quindi continua a non fare niente - rosarioT1970 : RT @ragusaibla: @ManuelaBellipan Conte è cotto, ma il Pd ha paura di sbagliare e quindi continua a non fare niente -