Che duello per lo scudetto e un posto in Champions! (Di lunedì 4 gennaio 2021) In testa alla classifica vincono tutte. A Benevento, nonostante l’inferiorità numerica, il Milan combatte, lotta e vince il duello del Vigorito (0-2). A San Siro l’Inter frantuma il Crotone (6-2). Poi, nel diluvio dell’Olimpico, la Roma vince di misura sulla Samp (1-0). Napoli, Juve e Atalanta, invece, disintegrano le loro avversarie. A Cagliari, la squadra di Gattuso batte quella di Di Francesco per 4-1. Così come con lo stesso risultato, allo Juventus Stadium, l’undici di Pirlo piega l’Udinese. Mentre gli uomini di Gasperini firmano il pokerissimo contro il Sassuolo (5-1). Il duello sia per lo scudetto che per un posto in Champions è acceso. Pioli vince anche il duello contro l’ex Pippo Inzaghi Per come sono andate le cose, non è stato facile per il Milan vincere il duello ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) In testa alla classifica vincono tutte. A Benevento, nonostante l’inferiorità numerica, il Milan combatte, lotta e vince ildel Vigorito (0-2). A San Siro l’Inter frantuma il Crotone (6-2). Poi, nel diluvio dell’Olimpico, la Roma vince di misura sulla Samp (1-0). Napoli, Juve e Atalanta, invece, disintegrano le loro avversarie. A Cagliari, la squadra di Gattuso batte quella di Di Francesco per 4-1. Così come con lo stesso risultato, allo Juventus Stadium, l’undici di Pirlo piega l’Udinese. Mentre gli uomini di Gasperini firmano il pokerissimo contro il Sassuolo (5-1). Ilsia per loche per unin Champions è acceso. Pioli vince anche ilcontro l’ex Pippo Inzaghi Per come sono andate le cose, non è stato facile per il Milan vincere il...

Advertising

LucaSaugo : Dato che domenica si terrà il CN belga di cross, una delle gare più attese, ogni giorno, da oggi a sabato, posterò… - Ds02s : @erraioo @maolopaldini4 @psi0_ @CapitanBergomi Vabbe ma anche ibra può perdere qualche volta un duello fisico, però… - psi0_ : @CapitanBergomi @maolopaldini4 @erraioo Io non ricordo che abbia perso un duello fisico se devo essere sincero - MicheleAnt96 : RT @Zeta_Luiss: Il @washingtonpost rivela la conversazione telefonica di tra il presidente #Trump e segretario di Stato della #Georgia:'Ho… - wallsxllou : @verolaveravero @sofcnt @fallingss guarda che mica rischio la vita a duello per niente io ;) ad ogni modo non ti pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Che duello F1, Ferrari: già duello tra Leclerc e Sainz. Le parole di Binotto Virgilio Sport Che duello per lo scudetto e un posto in Champions!

In testa alla classifica vincono tutte. Il Milan conserva la testa della classifica, ma il duello per posto in Champions è appena iniziato.

Silvio Berlusconi si riprende la scena e porta il partito quasi al 10%

La scena politica italiana in queste ore è caratterizzata dal duello Renzi-Conte, che ormai, salvo intese dell’ultimo minuto, potrebbe portare ad una ...

In testa alla classifica vincono tutte. Il Milan conserva la testa della classifica, ma il duello per posto in Champions è appena iniziato.La scena politica italiana in queste ore è caratterizzata dal duello Renzi-Conte, che ormai, salvo intese dell’ultimo minuto, potrebbe portare ad una ...