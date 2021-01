Centro Paradiso, lettera al presidente De Laurentiis: “Partecipi al progetto di azionariato popolare” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSoccavo (Na) – Una lunga lettera indirizzata al presidente della Ssc Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stata scritta dal “Comitato Centro Paradiso“, per tenere alta l’attenzione sulla fatiscente struttura dove il Pibe de Oro e alcuni dei più grandi giocatori della storia del Calcio Napoli si sono allenati. “Egregio Signor presidente Aurelio De Laurentiis, a scriverLe è un gruppo variegato di napoletani fieri della loro identità uniti dalla passione per il calcio e dalla voglia di rivalutare la periferia. Al Centro della nostra attenzione, già in tempi non sospetti (prima della scomparsa di Diego), c’è il Centro Sportivo Paradiso di Soccavo oramai abbandonato al proprio destino da sedici lunghi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSoccavo (Na) – Una lungaindirizzata aldella Ssc Napoli, Aurelio De, è stata scritta dal “Comitato“, per tenere alta l’attenzione sulla fatiscente struttura dove il Pibe de Oro e alcuni dei più grandi giocatori della storia del Calcio Napoli si sono allenati. “Egregio SignorAurelio De, a scriverLe è un gruppo variegato di napoletani fieri della loro identità uniti dalla passione per il calcio e dalla voglia di rivalutare la periferia. Aldella nostra attenzione, già in tempi non sospetti (prima della scomparsa di Diego), c’è ilSportivodi Soccavo oramai abbandonato al proprio destino da sedici lunghi ...

Centro Paradiso di Soccavo: ecco la lettera aperta inviata dal comitato ad Aurelio De Laurentiis

Lunga lettera indirizzata al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentis: 'Ciò che Le stiamo chiedendo è prendere parte al progetto di azionariato popolare'.

