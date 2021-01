Addio a Tanya Roberts | da ex Bond Girl e Charlie’s Angels | una carriera costellata di successi

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è infatti spenta, la scorsa notte,all’età di 65 anni. Ricordata per la sua interpretazione di Julie Rogers nella quinta stagione della serie televisiva culte per il ruolo dellaal fianco di Roger Moore in 007 – Bersaglio mobile nel 1985, l’attrice ha avuto un malore. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso, tuttavia le prime indiscrezioni escludono che possa dipendere dal Covid-19. Da tempo lontana dalle scene, il suo nome è tuttavia legato ad alcuni tra i cult più importanti a cavallo tra gli anni ’70-’80. Dopo un periodo passato sul set di produzioni minori,ha assistito a un ritrovata notorietà negli anni Novanta grazie alla storica alla sitcom ...