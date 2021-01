Terracina: drive-in per gli studenti a partire dal 7 gennaio, “un’opportunità di screening da sfruttare” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 gennaio è la data di riapertura delle scuole, per questo motivo, a partire dalla stessa, il Comune di Terracina attiverà un drive-in adibito agli studenti. Il drive-in “studentesco” L’Amministrazione Comunale di Terracina realizzerà un ‘drive in’ riservato agli studenti di materna, primarie e secondaria a partire dal prossimo 7 gennaio presso lo stadio Colavolpe. “Ci sarebbe piaciuto riuscire a farlo prima della ripresa delle lezioni – afferma il sindaco Tintari –, come avevo chiesto alla ASL il mese scorso, ma non è stato possibile per vari problemi logistici e di disponibilità di personale. Siamo comunque contenti perché in queste settimane abbiamo continuato a lavorare con l’assessore Di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7è la data di riapertura delle scuole, per questo motivo, adalla stessa, il Comune diattiverà un-in adibito agli. Il-in “studentesco” L’Amministrazione Comunale direalizzerà un ‘in’ riservato aglidi materna, primarie e secondaria adal prossimo 7presso lo stadio Colavolpe. “Ci sarebbe piaciuto riuscire a farlo prima della ripresa delle lezioni – afferma il sindaco Tintari –, come avevo chiesto alla ASL il mese scorso, ma non è stato possibile per vari problemi logistici e di disponibilità di personale. Siamo comunque contenti perché in queste settimane abbiamo continuato a lavorare con l’assessore Di ...

LatinaQTW : Terracina, un drive in riservato ai tamponi per studenti di materna, primarie e secondaria - CorriereCitta : Terracina: drive-in per gli studenti a partire dal 7 gennaio, “un’opportunità di screening da sfruttare” - ilfaroonline : #Tamponi #Covid_19: a Terracina, dal 7 gennaio, un drive-in per riservato agli #studenti - GazzettinoGolfo : #COVID19 - #Tamponi covid a #Terracina, dal 7 gennaio attivo drive in per #Studenti - -