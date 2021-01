Paf il cane torna su Rai YoYo con una nuova stagione (Di domenica 3 gennaio 2021) Pronti per le novità in arrivo sul canale tv preferito dai più piccoli? Dopo il grande successo ottenuta dalla prima stagione, torna su Rai Gulp e RaiPlay “Paf il cane”, la serie ispirata al noto videogioco “Space Dog”. Il famoso eroe digitale appare nella seconda edizione della serie animata, in un misto di azione, gag e commedia, in onda da domenica 3 gennaio, tutti i giorni, alle 17.05. Nonostante la sua piccola taglia e l’attitudine al gioco, Paf è da sempre un eroe. Attraverso i 78 episodi il pubblico sarà immerso nelle sue fantastiche avventure, nelle quali correrà in soccorso dei suoi più cari amici e, in particolare, della sua padroncina Lola, superando brillantemente i numerosi ostacoli che troverà sul suo cammino. Paf è il classico “cane della porta accanto”, l’amico che ognuno vorrebbe avere, devoto e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 gennaio 2021) Pronti per le novità in arrivo sul canale tv preferito dai più piccoli? Dopo il grande successo ottenuta dalla primasu Rai Gulp e RaiPlay “Paf il”, la serie ispirata al noto videogioco “Space Dog”. Il famoso eroe digitale appare nella seconda edizione della serie animata, in un misto di azione, gag e commedia, in onda da domenica 3 gennaio, tutti i giorni, alle 17.05. Nonostante la sua piccola taglia e l’attitudine al gioco, Paf è da sempre un eroe. Attraverso i 78 episodi il pubblico sarà immerso nelle sue fantastiche avventure, nelle quali correrà in soccorso dei suoi più cari amici e, in particolare, della sua padroncina Lola, superando brillantemente i numerosi ostacoli che troverà sul suo cammino. Paf è il classico “della porta accanto”, l’amico che ognuno vorrebbe avere, devoto e ...

