Chiara Lubich - L' amore vince tutto e gli altri programmi di stasera in TV 3 gennaio

Focolare_org : “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” questa sera 3 gennaio ore 9.20 p.m. (utc+1) sulla tv italiana @RaiUno e fuori… - ProvinciaTrento : Sarà trasmesso stasera su #Rai1 il Tv movie di Giacomo Campiotti, con Cristiana #Capotondi, ispirato a Chiara Lubic… - vaticannews_it : #29dicembre #television Presentato online il tv movie su Chiara #Lubich, fondatrice de Movimento @Focolare_org, rea… - statodelsud : «Chiara Lubich»: tutto sul film tv con Cristiana Capotondi - Pino__Merola : «Chiara Lubich»: tutto sul film tv con Cristiana Capotondi -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Lubich

Stasera su Raiuno in prima serata va in onda il Tv-movie "Chiara Lubich" di Giacomo Campiotti. Qui sotto l'intervista all'attrice che interpreta la fondatrice del Movimento dei Focolari, storia di cop ...Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Chiara Lubich - L'amore vince tutto, il film per la TV diretto da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 03/01/2021 ...