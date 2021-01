Cagliari-Napoli | LIVE Serie A 03 01 2021 | segui la diretta

Leggi su mediagol

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, alla Sardegna Arena, andrà in scena la sfida valida per la quindicesima giornata del campionato diA. Dito, le scelte ufficiali di Eusebio Di Francesco e Gennaro Gattuso.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All.: Eusebio Di Francesco.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gennaro Gattuso.