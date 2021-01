Cagliari, Di Francesco: “Napoli avvantaggiato dalla nostra inferiorità numerica” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – Eusebio Di Francesco analizza la deludente sconfitta del suo Cagliari contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “La superiorità numerica ha avvantaggiato gli azzurri e chiuso la partita. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Mentalmente non ci ha aiutato il secondo gol e l’espulsione immediata. Le otto gare senza vittorie mi preoccupano. Ci sono state belle prestazioni. Sono preoccupato, ma abbiamo davanti una partita in cui possiamo fare punti. Oggi sapevamo che non sarebbe stata facile. Prendiamo atto della sconfitta. Bisogna dare tutti qualcosa in più, a partire dal sottoscritto”. Cercheremo di dare di più. Dobbiamo essere più bravi nell’essere squadra. Pavoletti? Normale che si parli tanto degli attaccanti”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Eusebio Dianalizza la deludente sconfitta del suocontro ilai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “La superioritàhagli azzurri e chiuso la partita. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Mentalmente non ci ha aiutato il secondo gol e l’espulsione immediata. Le otto gare senza vittorie mi preoccupano. Ci sono state belle prestazioni. Sono preoccupato, ma abbiamo davanti una partita in cui possiamo fare punti. Oggi sapevamo che non sarebbe stata facile. Prendiamo atto della sconfitta. Bisogna dare tutti qualcosa in più, a partire dal sottoscritto”. Cercheremo di dare di più. Dobbiamo essere più bravi nell’essere squadra. Pavoletti? Normale che si parli tanto degli attaccanti”. L'articolo ...

Diego31883 : RT @cmdotcom: #CagliariNapoli, non c'è storia: #Gattuso convince, #DiFrancesco no. #Insigne 'prende' Careca e scala la storia - Fprime86 : RT @cmdotcom: #CagliariNapoli, non c'è storia: #Gattuso convince, #DiFrancesco no. #Insigne 'prende' Careca e scala la storia - cmdotcom : #CagliariNapoli, non c'è storia: #Gattuso convince, #DiFrancesco no. #Insigne 'prende' Careca e scala la storia… - sscalcionapoli1 : Cagliari, Di Francesco a Sky: 'Napoli avvantaggiato dall'uomo in più, ma dovevamo far meglio' #SerieATIM… - tuttonapoli : Cagliari, Di Francesco a Sky: 'Napoli avvantaggiato dall'uomo in più, ma dovevamo far meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco Cagliari, Di Francesco: "Il Napoli punta ai primi posti. Noi con tante assenze" Tuttosport Di Francesco a Sky: “Napoli avvantaggiato dall’uomo in più”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky nel post partita di Cagliari-Napoli, vinta 1-4 dagli azzurri. Che è successo oggi? “Il Napoli è stato avvantaggiato dalla superiorità nu ...

Cagliari-Napoli, non c'è storia: Gattuso convince, Di Francesco no. Insigne 'prende' Careca e scala la storia

Chiuso male quel maledetto anno che è passato, il Napoli riparte col sorriso. Gioco, gol, serenità di mente e successo senza ombre, quello azzurro ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky nel post partita di Cagliari-Napoli, vinta 1-4 dagli azzurri. Che è successo oggi? “Il Napoli è stato avvantaggiato dalla superiorità nu ...Chiuso male quel maledetto anno che è passato, il Napoli riparte col sorriso. Gioco, gol, serenità di mente e successo senza ombre, quello azzurro ...