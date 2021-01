Buccinasco, sindaco mette un gazebo per regalare mascherine, la Lega presenta un esposto contro di lui. Il Prefetto: “È tutto regolare” (Di domenica 3 gennaio 2021) Dai vaccini per l’influenza a quelli per il Covid-19, il clima politico in Lombardia continua ad essere tesissimo. Lo si evince anche dalla curiosa vicenda che ha avuto come protagonista il sindaco di Buccinasco, comune di oltre 27mila abitanti alle porte di Milano. Rino Pruiti, esponente del Pd, aveva istituito un gazebo nel quale distribuire mascherine (ovviamente gratuite) alla cittadinanza, alla quale venivano inoltre date informazioni sul Coronavirus e sulle relative norme di prevenzione. A inizio dicembre il consigliere della Lega Manuel Imberti ha presentato un esposto contro il sindaco, argomentando che “la Lombardia è stata zona rossa per diverse settimane: ristoranti, bar, palestre e molte altre attività commerciali restano ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) Dai vaccini per l’influenza a quelli per il Covid-19, il clima politico in Lombardia continua ad essere tesissimo. Lo si evince anche dalla curiosa vicenda che ha avuto come protagonista ildi, comune di oltre 27mila abitanti alle porte di Milano. Rino Pruiti, esponente del Pd, aveva istituito unnel quale distribuire(ovviamente gratuite) alla cittadinanza, alla quale venivano inoltre date informazioni sul Coronavirus e sulle relative norme di prevenzione. A inizio dicembre il consigliere dellaManuel Imberti hato unil, argomentando che “la Lombardia è stata zona rossa per diverse settimane: ristoranti, bar, palestre e molte altre attività commerciali restano ...

romi_andrio : RT @Lavialibera: ??A #Buccinasco 'la 'ndrangheta ha perso', ma il boss Rocco Papalia, tornato in libertà, ha fatto causa al Comune per l'us… - ADM_assdemxmi : RT @Lavialibera: ??A #Buccinasco 'la 'ndrangheta ha perso', ma il boss Rocco Papalia, tornato in libertà, ha fatto causa al Comune per l'us… -

Ultime Notizie dalla rete : Buccinasco sindaco Il sindaco mette un gazebo per dare mascherine, esposto contro di lui. Ma è tutto in regola MilanoToday.it Il sindaco mette un gazebo per dare mascherine, esposto contro di lui. Ma è tutto in regola

La risposta del prefetto a un consigliere d'opposizione non lascia alcun dubbio: il sindaco poteva installare il gazebo a fini istituzionali ...

Nel budget tre milioni per lo sport

Dopo una seduta durata oltre otto ore, il consiglio comunale di Buccinasco ha approvato il Bilancio di previsione per il 2021. Si tratta del documento di pianificazione economica e programmazione poli ...

La risposta del prefetto a un consigliere d'opposizione non lascia alcun dubbio: il sindaco poteva installare il gazebo a fini istituzionali ...Dopo una seduta durata oltre otto ore, il consiglio comunale di Buccinasco ha approvato il Bilancio di previsione per il 2021. Si tratta del documento di pianificazione economica e programmazione poli ...