VIDEO Tottenham-Leeds 3-0: gol, sintesi, highlights. Mourinho resta in scia alle prime (Di sabato 2 gennaio 2021) Il calcio in Inghilterra vede proseguire la Premier League 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 2 gennaio, ha visto scattare il programma della 17ma giornata. Uno dei match previsti era quello tra Totenham e Leeds: vittoria degli uomini di Josè Mourinho per 3-0. A parità di match giocati (16), il Tottenham si porta in terza posizione, a -4 da Liverpool e Manchester United. highlights Tottenham-Leeds 3-0 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Il calcio in Inghilterra vede proseguire la Premier League 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 2 gennaio, ha visto scattare il programma della 17ma giornata. Uno dei match previsti era quello tra Totenham e: vittoria degli uomini di Josèper 3-0. A parità di match giocati (16), ilsi porta in terza posizione, a -4 da Liverpool e Manchester United.3-0 Foto: LaPresse

gabryazzy : @InterCM16 @DiMarzio #Eriksen? Non sono così convinto che Pochettino lo abbia inserito nella lista dei desideri, an… - DiMarzio : @LucianoGargiul6 @theboss_1908 @fcin1908it Ma infatti non ho detto che “non giocava le partite importanti”. Ci vuol… - HKM_60 : RT @MRC_typing: Kane si allarga e serve un assist perfetto per Son che si inserisce in area. Un’altra giornata in ufficio per il 10 e il 7… - MRC_typing : Kane si allarga e serve un assist perfetto per Son che si inserisce in area. Un’altra giornata in ufficio per il 1… - sportli26181512 : Tottenham, Mourinho: 'Sì ai sacrifici per giocare, ma...' VIDEO: L'allenatore del Tottenham, Mourinho: 'Io sempre f… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tottenham VIDEO Tottenham-Leeds 3-0: gol, sintesi, highlights. Mourinho resta in scia alle prime OA Sport Premier League - Il Tottenham travolge il Leeds, successo del Crystal Palace contro lo Sheffield United. VIDEO!

Prosegue la Premier League con gli incontri della diciassettesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica ...

VIDEO Tottenham-Leeds 3-0: gol, sintesi, highlights. Mourinho resta in scia alle prime

Il calcio in Inghilterra vede proseguire la Premier League 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 2 gennaio, ha visto scattare il programma della 17ma giornata. Uno dei match previsti era ...

Prosegue la Premier League con gli incontri della diciassettesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica ...Il calcio in Inghilterra vede proseguire la Premier League 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, sabato 2 gennaio, ha visto scattare il programma della 17ma giornata. Uno dei match previsti era ...