Supercoppa Juventus Napoli, un big azzurro salterà il match

Supercoppa Juventus Napoli – Gennaio di fuoco per la Juventus che in pochi giorni sfiderà Milan, Inter, Sassuolo e soprattutto Napoli in finale di Supercoppa Italiana. La squadra di Pirlo contro gli Azzurri va a caccia del primo trofeo del 2021 e soprattutto quella coppa che l'anno scorso sfuggì a Sarri. Per Pirlo arrivano buone notizie dal Napoli, uno dei titolarissimi di Gattuso salterà il match.

Supercoppa Juventus Napoli, Osimhen non giocherà

Come racconta Gazzetta, Osimehn sarà out. Il centravanti nigeriano, al ritorno in Italia, è risultato positivo al Covid e tutti si sono scatenati sulle immagini della festa organizzata nel luogo natio. Niente distanziamento e persone in festa.

