Serie B, otto giocatori squalificati (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie BKT Gare del 30 dicembre 2020 – Sedicesima giornata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 GHEZZI Andrea (Brescia): per avere, al 47° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, lanciando il pallone lontano per perdere tempo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:BKT Gare del 30 dicembre 2020 – Sedicesima giornata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 GHEZZI Andrea (Brescia): per avere, al 47° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, lanciando il pallone lontano per perdere tempo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI ...

AnsaLombardia : Serie B, otto giocatori squalificati per un turno. Decisioni del giudice dopo le partite del 30 dicembre scorso |… - Ansa_ER : Serie B, otto giocatori squalificati per un turno. Decisioni del giudice dopo le partite del 30 dicembre scorso… - tabellamercatob : Decisioni Giudice Sportivo #SerieB dopo la 16^ giornata Otto squalificati un turno Corsi e Bittante del #Cosenza, G… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Otto giocatori squalificati per un turno - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Otto giocatori squalificati per un turno -

Ultime Notizie dalla rete : Serie otto Serie B, otto giocatori squalificati per un turno - Veneto Agenzia ANSA Giudice di B, un turno di squalifica a otto giocatori

ROMA - Il Giudice Sportivo di Serie B Emilio Battaglia ha reso note le sue decisioni dopo la conclusione della sedicesima giornata del campionato cadetto. Sono otto i calciatori fermati per un turno: ...

Serie B, otto squalificati per un turno

Sono 8 i calciatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite della 16a giornata del campionato di Serie B, giocate il 30 dicembre scorso. Si tratta di Andrea ...

ROMA - Il Giudice Sportivo di Serie B Emilio Battaglia ha reso note le sue decisioni dopo la conclusione della sedicesima giornata del campionato cadetto. Sono otto i calciatori fermati per un turno: ...Sono 8 i calciatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite della 16a giornata del campionato di Serie B, giocate il 30 dicembre scorso. Si tratta di Andrea ...