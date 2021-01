Premier League, oggi continua la 17ª giornata. Il programma (Di sabato 2 gennaio 2021) In Premier League si è giocato anche il primo dell’anno, con i successi di West Ham e Manchester United, oggi in campo Tottenham e Arsenal. Ecco il programma: VENERDI’ 1 GENNAIO Everton-West Ham 0-1 Manchester United-Aston Villa 2-1 SABATO 2 GENNAIO Tottenham-Leeds United alle 13.30 Crystal Palace-Sheffield United alle 16.00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton alle 18.30 WBA-Arsenal alle 21.00 DOMENICA 3 GENNAIO Burnley-Fulham alle 13.00 Newcastle-Leicester City alle 15.15 Chelsea-Manchester City alle 17.30 LUNEDI’ 4 GENNAIO Southampton-Liverpool alle 21.00 Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Insi è giocato anche il primo dell’anno, con i successi di West Ham e Manchester United,in campo Tottenham e Arsenal. Ecco il: VENERDI’ 1 GENNAIO Everton-West Ham 0-1 Manchester United-Aston Villa 2-1 SABATO 2 GENNAIO Tottenham-Leeds United alle 13.30 Crystal Palace-Sheffield United alle 16.00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton alle 18.30 WBA-Arsenal alle 21.00 DOMENICA 3 GENNAIO Burnley-Fulham alle 13.00 Newcastle-Leicester City alle 15.15 Chelsea-Manchester City alle 17.30 LUNEDI’ 4 GENNAIO Southampton-Liverpool alle 21.00 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

