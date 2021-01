Milan, Pioli: “Benevento sta bene e servirà giusto approccio” (Di sabato 2 gennaio 2021) La prima gara del 2021, fondamentale per iniziare l'anno nuovo con il piede giusto. I rossoneri, domenica 3 gennaio alle 18.00, saranno di scena a benevento per la 15° giornata di Serie A. Alla vigilia, da Milanello, Mister Pioli ha presentato la trasferta in conferenza stampa. Queste tutte le sue parole, trasmesse in diretta su AC Milan Official App e Milan TV:VERSO benevento-Milan"Affrontiamo una squadra che sta bene e che sta ottenendo ottimi risultati. Dobbiamo approcciare bene la gara e giocare da Milan. Sarà una partita difficilissima, al Vigorito hanno perso punti diverse big. Pippo Inzaghi è stato un bomber, un finalizzatore, ha rappresentato il massimo per un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) La prima gara del 2021, fondamentale per iniziare l'anno nuovo con il piede. I rossoneri, domenica 3 gennaio alle 18.00, saranno di scena aper la 15° giornata di Serie A. Alla vigilia, daello, Misterha presentato la trasferta in conferenza stampa. Queste tutte le sue parole, trasmesse in diretta su ACOfficial App eTV:VERSO"Affrontiamo una squadra che stae che sta ottenendo ottimi risultati. Dobbiamo approcciarela gara e giocare da. Sarà una partita difficilissima, al Vigorito hanno perso punti diverse big. Pippo Inzaghi è stato un bomber, un finalizzatore, ha rappresentato il massimo per un ...

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta… - SkySport : Milan, Pioli si racconta a Sky Sport 24: 'Il Milan non è una favola, è realtà' ? ?? L'intervista esclusiva di… - AntoVitiello : #Kjaer si è allenato in gruppo anche oggi, il difensore è recuperato, buona notizia per #Pioli e il #Milan - marcovarini : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta più a… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli: 'Cavalchiamo l'entusiasmo, la dirigenza si farà trovare pronta sul mercato. #Ibrahimovic-Sanremo, tutta la ve… -