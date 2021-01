(Di sabato 2 gennaio 2021)di Nel primo pomeriggio un grossoè caduto in via del Fortino adi, sfiorando due auto parcheggiate nella strada, per fortuna non si sono registrati feriti. Le cause vanno ...

corgi_lover : RT @qn_lanazione: Maltempo Versilia, crolla pino a Lido di Camaiore. Massaciuccoli, 'attenzione altissima' - qn_lanazione : Maltempo Versilia, crolla pino a Lido di Camaiore. Massaciuccoli, 'attenzione altissima' - LetiziaFirenze : Maltempo, il Lago Puccini sorvegliato speciale - Luccaindiretta - cbtoscananord : #allertameteoTOS #Versilia #Aggiornamento #maltempo #Seravezza – Intervento d’urgenza per riparare la frana di un… - cbtoscananord : Allerta GIALLA a partire da oggi. Per emergenze: Lunigiana: 331/6852.074; Massa Carrara: 331/6321.391; Versilia, Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Versilia

La Nazione

Lido di Camaiore, 2 gennaio 2021 - Nel primo pomeriggio un grosso pino è caduto in via del Fortino a Lido di Camaiore, sfiorando due auto parcheggiate nella strada, per fortuna n ...LIDO DI CAMAIORE. Il maltempo in Versilia continua a provocare disagi, per quanto in misura più contenuta rispetto ad altre zone della provincia alle prese, in questi giorni, con la neve. Nella giorna ...